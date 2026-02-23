Вашингтон
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО

В Средиземном море начинаются морские учения НАТО Dynamic Manta-2026.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Подразделения стран-членов НАТО с 23 февраля по 6 марта проводят ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026 в центральной части Средиземного моря с целью отработки задач противолодочной обороны, говорится в заявлении альянса.

Эти учения, организованные Командованием союзных морских сил (Allied Maritime Command — MARCOM) и принимаемые Италией, проходят с 23 февраля по 6 марта 2026 года в итальянских водах и включают участие военно-морских сил нескольких стран-членов НАТО.

Основная цель Dynamic Manta-2026 — отработка и совершенствование совместных операций по противодействию подводным угрозам и борьбе с подводным флотом условного противника, а также повышение интероперабельности между подводными лодками, надводными кораблями и морской авиацией союзников.

Учения предусматривают комплекс сценариев, в том числе тактические манёвры по обнаружению, отслеживанию и «охоте» за подводными лодками, координацию действий авиации, морской авиации и морских надводных сил, обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежных операций.

Dynamic Manta проводятся ежегодно как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

