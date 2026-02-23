Вашингтон
При обстреле Белгорода повреждены фасад соцобъекта и остекление двух домов

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В посёлке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений», — добавил он.

Гладков уточнил, что информации о пострадавших нет.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.