При обстреле Белгорода повреждены фасад соцобъекта и остекление двух домов

В результате ракетного обстрела в Белгороде повреждены фасад социального объекта и остекление двух многоквартирных домов.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В посёлке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово — кровли частных домовладений», — добавил он.
Гладков уточнил, что информации о пострадавших нет.
Ранее в региональном оперштабе сообщили, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.