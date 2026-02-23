В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа

В Колумбии развивается серьёзный газовый кризис — страна быстро теряет объемы доказанных запасов и снижает добычу при росте потребления. По некоторым оценкам, существующий газ в стране может закончиться через шесть лет, при этом уже сейчас его не хватает для покрытия всех потребностей. Импорт дорогого СПГ через морские терминалы, который в 2026 году может составить до четверти внутреннего потребления, стал причиной резкого роста цен: в Боготе в декабре 2025 года инфляция в газовой сфере составила почти 17%, тарифы для конечных пользователей заметно выросли и продолжат расти.