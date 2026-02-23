В Колумбии рассказали о ситуации с импортом венесуэльского газа

«К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем осуществить эту транзакцию, потому что нам говорят в Венесуэле, что требуется лицензия со стороны правительства Соединённых Штатов, и оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения», — сообщил Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе, видеозапись его общения с журналистами опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
Пальма отметил, что правительство стремится действовать быстро и прагматично, рассматривая возможные альтернативы, включая поставки сжиженного нефтяного газа в дополнение к природному, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.
В Колумбии развивается серьёзный газовый кризис — страна быстро теряет объемы доказанных запасов и снижает добычу при росте потребления. По некоторым оценкам, существующий газ в стране может закончиться через шесть лет, при этом уже сейчас его не хватает для покрытия всех потребностей. Импорт дорогого СПГ через морские терминалы, который в 2026 году может составить до четверти внутреннего потребления, стал причиной резкого роста цен: в Боготе в декабре 2025 года инфляция в газовой сфере составила почти 17%, тарифы для конечных пользователей заметно выросли и продолжат расти.
Правительство Колумбии в этой ситуации активно ищет возможность обеспечить поставки топлива, в том числе обсуждает вариант получения трубопроводного газа из Венесуэлы. Закупкам в Венесуэле однако препятствует не только необходимость получения разрешения США, но и состояние соединяющего страны газопровода. Трубопровод Антонио Рикаурте долгое время не используется и, как пишут местные издания, требует значительных инвестиций для восстановления.