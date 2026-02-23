Россиян призвали воздержаться от поездок в штат Халиско из-за беспорядков

«В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля “Новое поколение Халиско”, призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — отмечается в сообщении.