Вашингтон
+2°
сильный дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества

Белоусов: российские бойцы исполняют долг, проявляя несгибаемую волю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что бойцы ВС РФ в условиях специальной военной операции проявляют несгибаемую волю, с честью выполняя свой долг.

Министр отметил, что День защитника Отечества, будучи поистине всенародным праздником, олицетворяет доблестные вехи истории России, преемственность лучших ратных традиций, а также служит сохранению памяти о мужестве воинов, в разные годы самоотверженно боровшихся за свободу и независимость Отчизны.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы… Равняясь на подвиги героев, нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан», — говорится в поздравлении Белоусова, опубликованном в канале МО РФ на платформе Max.

Министр также выразил уверенность в том, что личный состав ВС РФ и впредь будет твердо стоять на страже безопасности страны, ее стабильного, суверенного развития.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с праздником! Благодарю за добросовестную службу! Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений», — заключил Белоусов.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше