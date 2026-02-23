Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что бойцы ВС РФ в условиях специальной военной операции проявляют несгибаемую волю, с честью выполняя свой долг.
Министр отметил, что День защитника Отечества, будучи поистине всенародным праздником, олицетворяет доблестные вехи истории России, преемственность лучших ратных традиций, а также служит сохранению памяти о мужестве воинов, в разные годы самоотверженно боровшихся за свободу и независимость Отчизны.
«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы… Равняясь на подвиги героев, нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан», — говорится в поздравлении Белоусова, опубликованном в канале МО РФ на платформе Max.
Министр также выразил уверенность в том, что личный состав ВС РФ и впредь будет твердо стоять на страже безопасности страны, ее стабильного, суверенного развития.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю с праздником! Благодарю за добросовестную службу! Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений», — заключил Белоусов.