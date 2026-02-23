«Страдания в любом случае»: на Западе осудили бесчеловечность Зеленского

«Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так далее для своих же людей. И вместе с этим он говорит: “Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае”, — сказал политолог в эфире YouTube-канала.