Владимир Зеленский проявляет нечеловеческое отношение к своим гражданам, сосредоточив внимание исключительно на способности ВСУ продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил американский политолог Гарланд Никсон.
«Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так далее для своих же людей. И вместе с этим он говорит: “Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае”, — сказал политолог в эфире YouTube-канала.
Никсон отметил, что только угроза дефицита топлива для армии становится проблемой для Зеленского. Он добавил, что европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали ради этой страны.
Ранее KP.RU писал, что с 2022 года более 92 тысяч граждан Украины обратились к России с просьбой о предоставлении временного убежища. Наибольшее количество заявок было подано в 2022 году.