Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

Протоиерей Максим Козлов посоветовал во время поста отказаться от мяса и молока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мирянам во время Великого поста обычно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также — за исключением нескольких дней — рыбы, но меру поста нужно определять индивидуально в беседе со священником, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.

«Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба — кроме двух дней — Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда — 7 апреля — ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году — 5 апреля — ред.)», — рассказал Козлов.

Священник напомнил, что церковный — монашеский — устав предполагает еще более жесткие требования, среди прочего регулирует использование масла, приготовление пищи, предлагает сухоядение в некоторые дни.

«Но совершенно точно нужно определять меру поста не по спискам в интернете и не по монашеским уставам, а в зависимости от своего здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств, и обговорить это со священником, с которым вы лично общаетесь, который знает вас», — заключил собеседник агентства.