ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок нефти РФ

«ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих российскую нефть, под чьим бы флагом они не ходили. Еврокомиссия пригласила партнеров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — подчеркнул дипломат, отметив, что «не исключает возможности принятия Вашингтоном собственных запретительных мер в свое время и на своих условиях».
По его словам, «остальные страны G7 допустили присоединение к санкциям ЕС в будущем, но четких обещаний не дали».
Еврокомиссия намерена в 20-м пакете санкций заменить неработающий потолок цен на нефть на полный запрет европейскому, а в случае присоединения стран G7 — то всему западному бизнесу заниматься перевозки российской нефти, и оказывать любые необходимых для этого услуг.
Внутренние разногласия.
Между странами ЕС остаются и внутренние разногласия. Послы объединения за выходные не добились прогресса по 20-му пакету санкций против России, окончательное решение оставлено на усмотрение глав МИД ЕС, которые соберутся в Брюсселе на плановую встречу в понедельник.
«Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры», — сообщил источник ТАСС.
По сути, за выходные ситуация лишь осложнилась после того, как Венгрия заявила, что заблокирует на встрече глав МИД ЕС 20-й пакет целиком. Будапешт требует, чтобы Брюссель принял срочные меры, которые заставят Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Он был прерван Киевом 27 января под предлогом того, что Россия якобы нанесла «удары беспилотниками» по собственному газопроводу.
О компромиссе.
Ранее другой дипломат заявил ТАСС, что Еврокомиссия, формулируя меры по блокированию морских перевозок российской нефти, фактически закладывает в этот пакет обоснования для задержания и досмотров «подозрительных» танкеров на предмет их участия в перевозках российской нефти. Ряд стран ЕС видят в таком развитии событий «реальную угрозу военного столкновения с Россией на море».
В то же время, по его словам, принятие 20-го пакета к 24 февраля «не вызывает сомнений», вопрос лишь в том, насколько будет сокращен проект подготовленных Еврокомиссией рестрикций.
По имеющейся информации, различные претензии к разным частям санкционного пакета, помимо Венгрии, имеют Греция, Мальта, Италия, Испания.