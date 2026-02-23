ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок нефти РФ

«ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих российскую нефть, под чьим бы флагом они не ходили. Еврокомиссия пригласила партнеров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — подчеркнул дипломат, отметив, что «не исключает возможности принятия Вашингтоном собственных запретительных мер в свое время и на своих условиях».