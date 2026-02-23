В Одессе люди задержали сотрудника ТЦК, требуя освободить мобилизованного

В Одессе люди задержали сотрудника военкомата и требовали освободить мобилизованного, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
По данным Telegram-канала, группа сотрудников военкомата проводила мобилизацию. Когда микроавтобус ТЦК уехал с задержанным, одного из военкомов не успели забрать.
Уточняется, что его окружили прохожие, которые начали требовать освободить мобилизованного.
«Женщина держала военкома за воротник, а подошедший военный отобрал у него удостоверение — за то, что мобилизуют “по беспределу”, — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в Одессе мужчина напал с ножом на патруль ТЦК во время попытки проверки военно-учётных документов.