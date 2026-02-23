Вашингтон
Путин: Россия продолжит укреплять армию и флот на основе опыта СВО

Путин заявил о намерении продолжать укрепление армии и военно-морского флота на основе опыта, полученного в ходе СВО.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить укрепление армии и военно-морского флота. Об этом он сообщил в видеообращении, приуроченном ко Дню защитника Отечества, подчеркнув, что развитие вооружённых сил будет вестись с учётом текущей международной обстановки.

По словам главы государства, при модернизации армии планируется опираться на боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Он отметил, что практические наработки и выводы, сделанные в условиях реальных боевых действий, будут использоваться для дальнейшего совершенствования оборонного потенциала.

Также президент указал, что ключевую роль в этой работе сыграют отечественная наука, промышленность и высокотехнологичный сектор. Усиление обороноспособности, по его словам, будет обеспечиваться за счёт взаимодействия военных структур с индустриальными и технологическими компаниями страны.

Ранее Путин подчеркнул ключевую роль ядерной триады в обеспечении национальной безопасности.