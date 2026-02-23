Вашингтон
Дмитриев: Великобритания и Евросоюз пострадают от новых пошлин США сильнее всего

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что повышение импортных пошлин США сильнее всего ударит по Великобритании и Евросоюзу. 21 февраля президент США Дональд Трамп объявил об увеличении введенных ранее пошлин на импорт из всех стран мира с 10% до 15%.

Источник: РИА "Новости"

«И без того слабые Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за новых плоских глобальных пошлин США в размере 15%», — написал Дмитриев в соцсети Х.

ЕС и так платит США торговые пошлины в размере 15% — это было условием торговой сделки, которую власти США и Брюсселя в июле прошлого года. Тарифы затрагивают почти весь импорт из ЕС. Согласно заявлению Еврокомиссии, Евросоюз не намерен выходить из соглашения с США по пошлинам, однако ждет разъяснений от господина Трампа по его дальнейшей торговой политике.

Дональд Трампрешил повысить тарифы после решения Верховного суда США, который 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался господин Трамп при введении пошлин, не дает ему таких полномочий. Дональд Трамп назвал это решение «позором» и пообещал использовать запасной план.

