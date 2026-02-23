Дмитриев: Великобритания и Евросоюз пострадают от новых пошлин США сильнее всего

ЕС и так платит США торговые пошлины в размере 15% — это было условием торговой сделки, которую власти США и Брюсселя в июле прошлого года. Тарифы затрагивают почти весь импорт из ЕС. Согласно заявлению Еврокомиссии, Евросоюз не намерен выходить из соглашения с США по пошлинам, однако ждет разъяснений от господина Трампа по его дальнейшей торговой политике.
Дональд Трампрешил повысить тарифы после решения Верховного суда США, который 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался господин Трамп при введении пошлин, не дает ему таких полномочий. Дональд Трамп назвал это решение «позором» и пообещал использовать запасной план.