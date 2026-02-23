Дмитриев назвал концом британской короны фото принца Эндрю в Лувре

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал концом британской короны фотографию брата короля Карла III и бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Кадр был вывешен активистами в парижском Лувре.
«Конец британской короны», — написал политик в социальной сети X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию Telegraph. Издание сообщало о размещении активистами в Лувре фотографию Эндрю. Кадр был сделан после его допроса.
Фото сопровождалось подписью: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже снимок был снят.
Напомним, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор стал первым представителем королевской семьи в современной истории, которого арестовали. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост спецпредставителя Великобритании по торговле.
Отставка принца с должности произошла после скандала, связанного с его связями с финансистом Джеффри Эпштейном. Несколько недель назад принц покинул королевский особняк по распоряжению старшего брата.