Дмитриев назвал концом британской короны фото принца Эндрю в Лувре

Глава РФПИ прокомментировал фото брата Карла III в Лувре.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал концом британской короны фотографию брата короля Карла III и бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Кадр был вывешен активистами в парижском Лувре.

«Конец британской короны», — написал политик в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию Telegraph. Издание сообщало о размещении активистами в Лувре фотографию Эндрю. Кадр был сделан после его допроса.

Фото сопровождалось подписью: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже снимок был снят.

Напомним, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор стал первым представителем королевской семьи в современной истории, которого арестовали. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост спецпредставителя Великобритании по торговле.

Отставка принца с должности произошла после скандала, связанного с его связями с финансистом Джеффри Эпштейном. Несколько недель назад принц покинул королевский особняк по распоряжению старшего брата.

