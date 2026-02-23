Посольство США призвало своих граждан в Мексике найти укрытие

Ранее в Мексике произошли масштабные волнения после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса по кличке Эль Менчо. Инциденты были зафиксированы в нескольких штатах. В Халиско протестующие перекрывали дороги горящими автомобилями. Власти штата в ответ ввели повышенный уровень угрозы и отменили массовые мероприятия. Позднее министерство обороны Мексики официально подтвердило гибель преступника в результате спецоперации силовых структур.