Дмитриев назвал «концом британской короны» фото бывшего принца Эндрю в Лувре

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «концом британской короны» фото брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре.
«Конец британской короны», — написал Дмитриев.
Ранее в The Telegraph писали, что британские активисты вывесили в музее фотографию экс-принца Эндрю, сделанную после его ареста. Под снимком разместили подпись: «Сейчас он вспотел», заявив, что хотели показать, «каким его запомнит мир».
Уточняется, что на фото Эндрю запечатлён «съёжившимся на заднем сиденье Range Rover после того, как покинул полицейский участок», где он провёл 11 часов после задержания. Через 15 минут сотрудники музея убрали изображение.
Ранее глава РФПИ опубликовал в X юмористический ролик, созданный искусственным интеллектом. В нём обыгрывается ситуация вокруг британского экс-принца Эндрю.