Ким Чен Ына переизбрали главой Трудовой партии Кореи

«Это — историческая оценка борьбы последних пяти лет и ее великих плодов, достигнутых под высоко поднятым знаменем священного имени товарища Ким Чен Ына, ставшего символом вечных побед. Это ответственное и торжественное выражение позиции, вобравшее в себя выбор и волю всего народа», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын руководит КНДР с 2011 года. Предыдущий съезд партии, на котором он также был избран на должность руководителя ТПК, прошел в январе 2021 года.
