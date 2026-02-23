Ким Чен Ына переизбрали главой Трудовой партии Кореи

«Это — историческая оценка борьбы последних пяти лет и ее великих плодов, достигнутых под высоко поднятым знаменем священного имени товарища Ким Чен Ына, ставшего символом вечных побед. Это ответственное и торжественное выражение позиции, вобравшее в себя выбор и волю всего народа», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).