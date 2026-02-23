Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Как уточнили в Telegram-канале «Говорит Росавиация», меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы.
Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников.
