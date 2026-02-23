«Переговоры между США, Россией и Украиной ведутся всерьез, потому что, я думаю, администрация Трампа действительно хотела бы закончить конфликт. Трамп говорит: “Да, я хочу, чтобы конфликт закончился. Мы согласны с позицией России — в Анкоридже, штат Аляска, были достигнуты договоренности”. Но потом приходят европейцы или Линдси Грэм и говорят: “Нет-нет, Россия — зло, мы должны что-то сделать.” А Зеленский и его банда управляют страной с помощью указов и в условиях тотальной коррупции. Они не хотят заканчивать конфликт», — пояснил Сакс.