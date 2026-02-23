Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: защитники России оказались на правильной стороне истории

Захарова поздравила участников специальной военной операции с Днём защитника Отечества.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила участников специальной военной операции с Днём защитника Отечества. Она отметила, что, несмотря на критику и давление со стороны западных стран, российские военнослужащие, по её мнению, находятся на правильной стороне истории.

Дипломат подчеркнула, что защита Отечества проявляется не только на поле боя, но и во внутренней готовности общества отстаивать свои ценности, культуру и историческое наследие. Вместе с тем она выделила тех, кто находится на передовой, указав, что именно они сегодня олицетворяют этот праздник, принимая на себя как физические, так и моральные испытания.

«Сейчас это праздник наших ребят, наших защитников. Тех, кто защищает наши ценности вот так, с оружием в руках», подчеркнула она.

Захарова также выразила военнослужащим пожелания стойкости, терпения и благополучия. По её словам, бойцы осознают цели своих действий и чувствуют поддержку, а взаимодействие с ними поддерживается на постоянной основе.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества и поздравил с праздником граждан России, включая личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил, а также ветеранов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше