Захарова: защитники России оказались на правильной стороне истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила участников специальной военной операции с Днём защитника Отечества. Она отметила, что, несмотря на критику и давление со стороны западных стран, российские военнослужащие, по её мнению, находятся на правильной стороне истории.
Дипломат подчеркнула, что защита Отечества проявляется не только на поле боя, но и во внутренней готовности общества отстаивать свои ценности, культуру и историческое наследие. Вместе с тем она выделила тех, кто находится на передовой, указав, что именно они сегодня олицетворяют этот праздник, принимая на себя как физические, так и моральные испытания.
«Сейчас это праздник наших ребят, наших защитников. Тех, кто защищает наши ценности вот так, с оружием в руках», подчеркнула она.
Захарова также выразила военнослужащим пожелания стойкости, терпения и благополучия. По её словам, бойцы осознают цели своих действий и чувствуют поддержку, а взаимодействие с ними поддерживается на постоянной основе.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества и поздравил с праздником граждан России, включая личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил, а также ветеранов.