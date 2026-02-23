Захарова: защитники России оказались на правильной стороне истории

Дипломат подчеркнула, что защита Отечества проявляется не только на поле боя, но и во внутренней готовности общества отстаивать свои ценности, культуру и историческое наследие. Вместе с тем она выделила тех, кто находится на передовой, указав, что именно они сегодня олицетворяют этот праздник, принимая на себя как физические, так и моральные испытания.