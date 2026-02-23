Корреспондент RT Дональд Кортер прокомментировал ситуацию вокруг Украины в контексте обострения её отношений с Венгрией и Словакией. По его наблюдениям, несмотря на растущие противоречия между Киевом и двумя восточноевропейскими столицами, Брюссель продолжает демонстрировать подчёркнуто лояльное отношение к украинской стороне.