«Брюссель с Киева буквально пылинки сдувает. Когда речь идёт о приоритетах, действия говорят громче слов», — заключил корреспондент.
Журналист отметил, что Европейский союз по-прежнему оказывает Киеву всестороннюю поддержку, фактически игнорируя его конфликты с Будапештом и Братиславой. Кортер отметил, что риторика Брюсселя расходится с реальными действиями, которые красноречивее любых заявлений свидетельствуют о приоритетах еврочиновников.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинское руководство в намерении затянуть боевые действия. Глава венгерского правительства отметил, что завершение конфликта автоматически приведёт к остановке денежных вливаний. Также Венгрия заявила что, заблокирует принятие нового, 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как Украина заблокировала поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
