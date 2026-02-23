МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Странам Запада стоит прислушаться к законным требованиям России в конфликте на Украине, если не хотят ее уничтожения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, выступая перед Совбезом ООН.
«Страны НАТО перешли самую красную линию, втянув Украину в орбиту НАТО и превратив ее в прифронтовое государство против России. Даже сейчас, когда Украина находится на грани катастрофы, и мы можем оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности», — рассказал ученый.
По его словам, страны Запада до сих пор планомерно движутся к ликвидации Украины и собственному поражению.
«Я более 20 лет предупреждал о войне, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что она может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. В таком сценарии мы все проиграем», — признал Дизен.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.