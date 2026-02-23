Путин назвал приоритетом развитие ядерной триады как гарантии безопасности

Российский лидер Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России.
Об этом он сказал в обращении по случаю Дня защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.
«Безусловным приоритетом остаётся развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России», — подчеркнул Путин.
Президент России также отметил, что ядерная триада позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия после истечения срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях намерена вести себя ответственно и внимательно анализировать международную обстановку.