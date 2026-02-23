Генконсул уверен в росте числа китайских туристов в России

ПЕКИН, 23 фев — РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник в интервью РИА Новости выразил уверенность в росте числа китайских туристов в РФ в 2026 году.
«Уверен, что рост будет, этому способствует и безвизовый режим для поездок граждан КНР в нашу страну», — сказал дипломат, говоря о потенциальном росте турпотока из Китая в Россию на фоне введения обоюдного безвизового режима.
В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября 2026 года.