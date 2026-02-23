Вашингтон
«Мстит им»: Брюссель отвернулся от Венгрии и Словакии в споре с Украиной

Журналист RT Кортер: ЕС встал на сторону Киева в споре с Венгрией и Словакией.

Источник: Комсомольская правда

На фоне усиливающегося напряжения между Украиной, Венгрией и Словакией, другие государства Евросоюза продолжают проявлять чрезмерную лояльность к Киеву. Об этом заявил корреспондент RT Дональд Кортер.

«Брюссель фактически встал на сторону Киева, а не государств — членов ЕС, делая все для спокойствия Украины и не оказывая на нее давления… Государствам — членам ЕС кажется, что Украина им мстит», — сказал журналист.

Кортер добавил, что Брюссель «сдувает пылинки» с Киева. Он отметил, что в вопросах приоритетов действия говорят громче слов.

Ранее Украина осталась без поставок энергии из-за отказа восстанавливать транзит по трубопроводу «Дружба». В Венгрии и Словакии остались крайне недовольны сложившейся ситуацией. После чего власти Будапешта и Братиславы решили приостановить поставки дизельного топлива на Украину.

