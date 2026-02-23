Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Иск американского лидера Дональда Трампа, оспаривающий торговые практики Калифорнии, которые, по мнению президента, привели к росту цен на яйца, будет рассмотрен в суде Центрального округа штата.
Заседание по иску состоится утром 23 февраля по местному времени, следует из расписания судьи Марка Скарси, который ведет процесс.
Суть иска в том, что калифорнийские законы вынуждают всех американских фермеров отказаться от привычных и недорогих способов производства яиц, которыми они пользовались годами. Из-за этого их расходы растут, и в итоге простые покупатели по всей стране платят за яйца больше. При этом федеральный закон уже регулирует маркировку и упаковку яиц, и, по мнению истцов, Калифорния не имеет права вводить дополнительные и более жесткие правила.
Проблема цен на яйца волнует американского лидера далеко не первый месяц: еще вступая в должность, он возложил вину за рост цен на своего предшественника Джо Байдена. Тогда, по словам Трампа, все сходили с ума из-за того, что стоимость яиц выросла в четыре раза. Однако сейчас, как утверждает президент, они существенно подешевели и снова есть в каждом магазине.