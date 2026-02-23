Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца

Проблема цен на яйца волнует американского лидера далеко не первый месяц: еще вступая в должность, он возложил вину за рост цен на своего предшественника Джо Байдена. Тогда, по словам Трампа, все сходили с ума из-за того, что стоимость яиц выросла в четыре раза. Однако сейчас, как утверждает президент, они существенно подешевели и снова есть в каждом магазине.