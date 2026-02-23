Три рейса незапланированно приземлились во Владивостоке из-за погодных условий

Три рейса совершили незапланированные посадки во Владивостоке из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, 23 февраля два самолёта авиакомпании «Аэрофлот», следовавшие из Таиланда в Хабаровск, а также рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга приземлились на аэродроме Владивостока.
Причиной изменения маршрута стала неблагоприятная погода в аэропорту назначения.
«Авиакомпаниями принятые меры по предоставлению порядка 700 пассажирам обязательных услуг», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву в связи с вводом ограничений в аэропортах столицы России.