Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три рейса незапланированно приземлились во Владивостоке из-за погодных условий

Три рейса совершили незапланированные посадки во Владивостоке из-за неблагоприятных погодных условий.

Три рейса совершили незапланированные посадки во Владивостоке из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, 23 февраля два самолёта авиакомпании «Аэрофлот», следовавшие из Таиланда в Хабаровск, а также рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга приземлились на аэродроме Владивостока.

Причиной изменения маршрута стала неблагоприятная погода в аэропорту назначения.

«Авиакомпаниями принятые меры по предоставлению порядка 700 пассажирам обязательных услуг», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву в связи с вводом ограничений в аэропортах столицы России.