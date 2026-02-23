Вашингтон
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

В Белгородской области при атаке ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на частное домовладение в Белгородской области, необходимая помощь оказывается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник ВСУ ударил по территории частного домовладения. Пострадала мирная жительница. Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставила её в городскую больницу № 2 Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что в результате детонации загорелась надворная постройка, пожар потушен. Также, по словам губернатора, в доме выбиты окна и посечён фасад, а в четырёх соседних домовладениях повреждены остекление и входные группы.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется», — заключил Гладков.