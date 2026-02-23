Вашингтон
Ким Чен Ын переизбран генсеком Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь возглавил правящую Трудовую партию Кореи. О его переизбрании на пост генерального секретаря сообщило официальное информационное агентство ЦТАК.

Источник: Life.ru

По данным агентства, делегаты прошедшего партийного съезда выразили единогласную поддержку действующему руководителю страны. В распространённом сообщении говорится, что предложение оставить Ким Чен Ына на высшем партийном посту было полностью одобрено.

Ранее в Пхеньяне состоялось торжественное открытие новой улицы Сэбёль, возведённой в честь северокорейских военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Распоряжение о строительстве жилого комплекса в районе Хвасон для семей погибших бойцов отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который также контролировал все этапы работ. Название улицы переводится как «Новая звезда», что символизирует немеркнущий подвиг героев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

