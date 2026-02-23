Ранее в Пхеньяне состоялось торжественное открытие новой улицы Сэбёль, возведённой в честь северокорейских военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Распоряжение о строительстве жилого комплекса в районе Хвасон для семей погибших бойцов отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который также контролировал все этапы работ. Название улицы переводится как «Новая звезда», что символизирует немеркнущий подвиг героев.