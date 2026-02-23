Вашингтон
«Мы все проиграем»: на Западе предупредили о рисках игнорирования требований России

Профессор Дизен: Запад должен учитывать законные интересы России на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Странам Запада стоит обратить внимание на законные требования России в конфликте на Украине, если они не хотят привести к ее уничтожению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Выступая перед Совбезом ООН профессор отметил, что НАТО нарушило важные пределы, вовлекши Украину в свои структуры и превратив ее в передовую позицию против России. Он добавил, что Запад не желает признать, что Москва имеет реальные опасения относительно своей безопасности.

«Я более 20 лет предупреждал о конфликте, который мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что он может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. В таком сценарии мы все проиграем», — сказал Дизен.

Ранее KP.RU писал, что проведение спецоперации стало необходимым, когда Запад отверг все попытки мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия до последнего стремилась решить ситуацию дипломатическим путем.

