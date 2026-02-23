Странам Запада стоит обратить внимание на законные требования России в конфликте на Украине, если они не хотят привести к ее уничтожению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Я более 20 лет предупреждал о конфликте, который мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что он может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. В таком сценарии мы все проиграем», — сказал Дизен.
Ранее KP.RU писал, что проведение спецоперации стало необходимым, когда Запад отверг все попытки мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия до последнего стремилась решить ситуацию дипломатическим путем.