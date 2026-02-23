Захарова: Русскоязычные украинцы защищают правду вопреки навязыванию «кривды»

«Они защищают правду, защищают достоверность, они защищают историю. Мне кажется, они просто защищают своё душевное здоровье, потому что, когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — отмечает Захарова.