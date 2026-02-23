МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Запада ослабли в результате конфликта на Украине, а руководители ЕС совершают ошибку, избегая диалога с Россией, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. Сегодня, когда война вернулась в Европу, уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — задается вопросом автор статьи.
По его мнению, гигантские траты Запада на вооружение Украины свидетельствуют о его попадании в стратегическую ловушку.
«За четыре года войны “коалиция желающих” вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию», — отмечается в публикации.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Кремль неоднократно подчеркивал, что такие инициативы не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.