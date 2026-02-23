Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Созвониться с Путиным»: на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас

BZ: западные лидеры попали в ловушку милитаризации из-за конфликта на Украине.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Запада ослабли в результате конфликта на Украине, а руководители ЕС совершают ошибку, избегая диалога с Россией, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. Сегодня, когда война вернулась в Европу, уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — задается вопросом автор статьи.

По его мнению, гигантские траты Запада на вооружение Украины свидетельствуют о его попадании в стратегическую ловушку.

«За четыре года войны “коалиция желающих” вложила в военные усилия все больше миллиардов евро. Но война значительно ослабила ЕС и многие его государства-члены в экономическом и политическом плане. Те, кто занимает ответственные должности в Западной и Центральной Европе, глубоко увязли в военном конформизме; они оказались в его ловушке. Война на Украине выступает катализатором, ведущим к мрачному и немирному существованию», — отмечается в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Кремль неоднократно подчеркивал, что такие инициативы не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше