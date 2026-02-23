Минпросвещения России подготовит для родителей рекомендации по воспитанию детей

Минпросвещения разработает методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
По его словам, семья и детский сад должны действовать как партнёры. Министерство готовит просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и учитывать их в семейном воспитании.
Кроме того, планируется запуск единого российского цифрового ресурса для воспитателей и родителей с полезными материалами. Доступ к нему будет обеспечен в том числе через мессенджер MAX.