Фицо: финансирование Украины Евросоюзом — идеологическое безумие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал финансирование Украины со стороны ЕС «идеологическим безумием».

«Всё бремя войны на Украине берёт на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием», — цитирует его РИА Новости.

Фицо заявил, что у стран ЕС нет средств для снижения цен на электроэнергию, однако одобряется новый военный кредит Украине в размере €90 млрд, «по которому Украина не заплатит ни цента».

Премьер-министр также отметил, что Евросоюз должен сосредоточиться на подготовке осмысленного и справедливого мирного плана, а не поддерживать продолжение конфликта.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил мнение, что киевский режим затягивает конфликт на Украине, чтобы продолжать получать финансирование.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
