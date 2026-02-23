Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал финансирование Украины со стороны ЕС «идеологическим безумием».
«Всё бремя войны на Украине берёт на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием», — цитирует его РИА Новости.
Фицо заявил, что у стран ЕС нет средств для снижения цен на электроэнергию, однако одобряется новый военный кредит Украине в размере €90 млрд, «по которому Украина не заплатит ни цента».
Премьер-министр также отметил, что Евросоюз должен сосредоточиться на подготовке осмысленного и справедливого мирного плана, а не поддерживать продолжение конфликта.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил мнение, что киевский режим затягивает конфликт на Украине, чтобы продолжать получать финансирование.