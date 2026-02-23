Дмитриев: ЕС и Великобритания сильнее всего пострадают от пошлин Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о немедленном повышении ранее введенной пошлины. Теперь тариф составит 15% для всех стран мира, тогда как ранее он составлял 10%. Республиканец заявил, что это решение направлено на исправление ситуации, когда другие страны, по его мнению, долгое время пользовались торговыми преимуществами за счёт США. В ближайшие месяцы администрация планирует разработать и внедрить новые, юридически обоснованные тарифы.