Дмитриев: ЕС и Великобритания сильнее всего пострадают от пошлин Трампа

Новые пошлины американского президента Дональда Трампа в размере 15% сильнее всего повлияют на Великобританию и Евросоюз. Об этом пишет глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Уже и без того слабые Великобритания и ЕС пострадают больше всего от новых 15-процентных фиксированных глобальных тарифов США», — считает он. В дополнение к этому спецпредставитель президента РФ опубликовал GIF-изображение с 46-м президентом США Джо Байденом, который говорит «Это не преувеличение, а факт».

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о немедленном повышении ранее введенной пошлины. Теперь тариф составит 15% для всех стран мира, тогда как ранее он составлял 10%. Республиканец заявил, что это решение направлено на исправление ситуации, когда другие страны, по его мнению, долгое время пользовались торговыми преимуществами за счёт США. В ближайшие месяцы администрация планирует разработать и внедрить новые, юридически обоснованные тарифы.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

