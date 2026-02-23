«Шведская» бригада ВСУ понесла потери в Сумской области

«То есть, это подразделение здесь было снова замечено, частично, какие-то батальоны сюда заходили непосредственно с этой новой техникой. Ну и я могу точно сказать, что и сейчас “Ахмат” принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова», — сказал собеседник агентства.