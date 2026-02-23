КУРСК, 23 фев — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» и смежных подразделений российской группировки «Север» «изрядно потрепали» подразделения так называемой «шведской» 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости один из командиров группы «Пресса» спецназа с позывным «Сальза».
«Шведской» названа 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ, так как большая часть солдат, вошедших в нее, проходили подготовку на полигонах НАТО, а сама бригада снабжена шведской бронетехникой и вооружением. Данная бригада принимала участие в атаке на Курскую область, но понесла потери.
«На 50 процентов бригады — это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО», — пояснил «Сальза».
Он уточнил, что после потерь в Курской операции данная бригада ВСУ была выведена, и в конце минувшего года была вновь зафиксирована на одном из участков в Сумской области.
«То есть, это подразделение здесь было снова замечено, частично, какие-то батальоны сюда заходили непосредственно с этой новой техникой. Ну и я могу точно сказать, что и сейчас “Ахмат” принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова», — сказал собеседник агентства.