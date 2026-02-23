США участвовали в подготовке ликвидации наркобарона Эль Менчо

Источник агентства в Пентагоне отказался раскрывать, какие именно сведения могли быть переданы мексиканской стороне. При этом он подчеркнул, что рейд являлся самостоятельной операцией мексиканских военных. Другой чиновникк заявил, что Вашингтон подготовил детализированный целевой пакет в отношении Эль Менчо и передал его мексиканскому правительству. По его словам, досье основывалось на материалах правоохранительных органов и разведывательных структур США. Он добавил, что Эль Менчо занимал очень высокое, если не первое, место в списке целей США в Мексике.