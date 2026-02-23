Вашингтон
В Липецкой области объявили ракетную опасность

На территории Липецкой области объявили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило МЧС по региону.

«Внимание всем! Объявлена “Ракетная опасность!” для Липецкой области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.