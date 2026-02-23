В Липецкой области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило МЧС по региону.
«Внимание всем! Объявлена “Ракетная опасность!” для Липецкой области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На территории Липецкой области объявили ракетную опасность.
