Захарова призвала не сдаваться украинцев, поддерживающих связь с Россией

Захарова заявила, что важно оставаться верными своим принципам в условиях кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинцев, поддерживающих связь с Россией, не сдаваться. Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС.

«Что касается тех, кто действительно, по-настоящему еще и глубоко понимает политическую составляющую того, что происходит, я могу сказать только одно: ни в коем случае не сдаваться. Ни в коем случае не врать самим себе», — отметила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что важно оставаться верными своим принципам, несмотря на заманчивые заверения о возможных преимуществах отказа от прежних ценностей. По ее мнению, это является единственным путем к спасению.

Ранее представитель МИД России отметила, что русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», на самом деле защищают здравый смысл. Захарова добавила, что они отстаивают правду, достоверность и историю.

