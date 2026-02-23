Путин: Россия продолжит укреплять армию и флот с учётом опыта СВО

По словам верховного главнокомандующего, процесс модернизации армии и флота будет осуществляться с учётом текущей международной обстановки и анализа боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Путин подчеркнул, что в этой работе страна будет опираться на мощный потенциал отечественной промышленности, научных организаций, а также индустриальных и высокотехнологичных компаний.