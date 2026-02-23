Россиян предупредили об изменении правил использования дачных участков с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России меняются правила, связанные с видами разрешённого использования дачных участков (ВРИ).
Об этом рассказал агентству «Прайм» старший партнёр, генеральный директор «Ляпунов, Терёхин и партнёры» Филипп Терёхин.
По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепят единый и более понятный порядок выбора и изменения ВРИ. Он будет учитывать градостроительные регламенты, лесохозяйственные нормы и режимы особо охраняемых территорий.
Для собственников это означает более формализованный подход: ориентироваться придётся на федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. В ряде случаев процедура станет проще и будет носить уведомительный характер.
По словам Терёхина, если фактическое использование участка не соответствует установленному ВРИ, возрастут риски отказов в согласовании и претензий со стороны контролирующих органов. Арендаторам станет сложнее использовать землю не по целям, указанным в договоре, поэтому юрист советует заранее проверить соответствие документов реальной деятельности.
Ранее депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подробно разъяснил в беседе с RT ключевые нововведения, касающиеся использования земельных участков, борьбы с опасными растениями и оформления построек.