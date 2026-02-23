Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке

«С грудным младенцем на руках звонила на Урал, в Сибирь и организовывала мои первые туры, пела “Вечную любовь” директорам ДК, говорила “давайте делать концерт Майданова”, у нее спрашивали “а кто это?”, она отвечала “вы с ума сошли, это сейчас самый крутой исполнитель!” Потом мы с ней объехали всю страну по несколько раз, Прибалтику, Германию», — вспоминает певец.