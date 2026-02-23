Захарова: файлы Эпштейна вскрыли «нечисть», которая и придумывала мифы о РФ

Дипломат, обращаясь к участникам СВО по случаю Дня защитника Отечества, сказала: «Вы знаете, я, конечно, скажу обязательно слова высокие, патетические, как всегда, и воодушевляющие. Но я хочу им сказать и другое, может быть, повеселить. Столько лет мы жили в условиях того, что буквально оправдывались. Вот на нас все время навешивали какие-то ярлыки, нам все время говорили: “А вы виноваты в этом, а вот вы не такие”. Помните, сколько лет ушло на борьбу с этими ветряными британскими, например, мельницами про Скрипалей, “Новичок”, потом историю со всем этим Навальным, берлинским пациентом и так далее. И мы приводили аргументы, факты, — сказала дипломат. — Посмотрите, сейчас открыли файлы Эпштейна, и что обнаружилось? Обнаружилось, что внутри этого самого западного общества гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков, которые совершали все виды правонарушений, чудовищных преступлений: и коррупция, и трафикинг людей, то есть принуждение людей к занятию и проституцией, и удержание их насильно, педофилия. Просто все, что только можно было придумать: сговор элит, сговор представителей власти, финансовых кругов и так далее».
«Вот столько лет они придумывали мифы про Россию и про то, что якобы мы им всем угрожаем и мы якобы на их территории совершаем какие-то, как они говорили, преступления. И столько лет внутри их сообществ, прям в центральной части, в самых дорогих районах Нью-Йорка, Лондона и других европейских столиц, и Америки, и так далее, гнездились эти по-настоящему вампиры, эта нечисть вся», — отметила Захарова.
Официальный представитель МИД в этой связи задалась вопросом: «Где же были их правоохранительные органы? Где были их общественники, где были их так называемые правочеловеческие организации, где были их журналисты, в конце концов? Они этого всего не видели. Почему? Потому что все эти годы им как мантру, как гипноз, как какой-то вид зомбирования внедряли в сознание историю про якобы плохую Россию только для того, чтобы они не видели, что происходит у них».
«Я думаю, что это та, может быть, не сатисфакция — ничего неприятного я от этого не испытываю, никакого удовлетворения я не ощущаю, — но, возможно, это сатисфакция в форме и в виде того, что все, о чем мы говорили, оно оказалось правдой, так оно и есть. Это все мнимая повестка, это все ложные обвинения, за которыми они скрывали всю свою нечисть», — заключила дипломат.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.