Дипломат, обращаясь к участникам СВО по случаю Дня защитника Отечества, сказала: «Вы знаете, я, конечно, скажу обязательно слова высокие, патетические, как всегда, и воодушевляющие. Но я хочу им сказать и другое, может быть, повеселить. Столько лет мы жили в условиях того, что буквально оправдывались. Вот на нас все время навешивали какие-то ярлыки, нам все время говорили: “А вы виноваты в этом, а вот вы не такие”. Помните, сколько лет ушло на борьбу с этими ветряными британскими, например, мельницами про Скрипалей, “Новичок”, потом историю со всем этим Навальным, берлинским пациентом и так далее. И мы приводили аргументы, факты, — сказала дипломат. — Посмотрите, сейчас открыли файлы Эпштейна, и что обнаружилось? Обнаружилось, что внутри этого самого западного общества гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков, которые совершали все виды правонарушений, чудовищных преступлений: и коррупция, и трафикинг людей, то есть принуждение людей к занятию и проституцией, и удержание их насильно, педофилия. Просто все, что только можно было придумать: сговор элит, сговор представителей власти, финансовых кругов и так далее».