В Лувре повесили фотографию экс-принца Эндрю, сделанную после его допроса

Ранее король Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, связанным со служебной деятельностью его младшего брата. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее занимал пост торгового спецпредставителя Великобритании. Источники указывали, что в королевском окружении пообещали полноценно сотрудничать со следствием. В то же время оставался открытым вопрос о возможных обысках в Букингемском дворце. В придворных кругах выражали опасения, что расследование может выявить факты сокрытия информации во времена правления королевы Елизаветы II.