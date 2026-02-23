Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге

В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге, привязанном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге, привязанном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, закреплённых за автомобилем.

«В результате девочка 2017 года рождения попала под колёса и от полученных травм скончалась», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье автомобиль сбил ребёнка, который выехал на проезжую часть во время катания с горки в неположенном месте, — 11-летний мальчик позже скончался в больнице.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше