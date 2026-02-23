В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге, привязанном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, закреплённых за автомобилем.
«В результате девочка 2017 года рождения попала под колёса и от полученных травм скончалась», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Водителя направили на медицинское освидетельствование. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Подмосковье автомобиль сбил ребёнка, который выехал на проезжую часть во время катания с горки в неположенном месте, — 11-летний мальчик позже скончался в больнице.