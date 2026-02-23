Посольство: спецслужбы Мексики ликвидировали главу наркокартеля Эль Менчо

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что активно борется с наркотрафиком. Он уточнил, что поток наркотиков, доставляемых по водным маршрутам, сократился на 97 процентов. Трамп добавил, что в ближайшее время Вашингтон начнет проводить наземные операции.