Посольство: спецслужбы Мексики ликвидировали главу наркокартеля Эль Менчо

Спецслужбы Мексики разработали и провели операцию по ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом сообщило мексиканское посольство в США в соцсети X.
«Военная операция в Тапальпе, штат Халиско, направленная на захват Рубена Н. по прозвищу Эль Менчо, была спланирована и осуществлена Специальными силами Мексики», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что власти США предоставили дополнительную разведывательную информацию для проведения операции. В посольстве опровергли появившиеся в социальных сетях утверждения о том, что операцию провели американские военные, назвав такие сообщения ложными.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что активно борется с наркотрафиком. Он уточнил, что поток наркотиков, доставляемых по водным маршрутам, сократился на 97 процентов. Трамп добавил, что в ближайшее время Вашингтон начнет проводить наземные операции.