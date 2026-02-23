Вашингтон
Новак: Россия поможет Кубе в условиях топливного кризиса

Вице-премьер России подтвердил помощь Кубе на фоне топливного дефицита.

Источник: Комсомольская правда

На фоне топливного кризиса на Кубе Россия активно работает над оказанием помощи острову. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — сказал вице-премьер России в ответ на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина о помощи Кубе.

Напомним, что Куба столкнулась с острым дефицитом авиатоплива, что стало следствием блокады США. Международный аэропорт Гаваны предупредил о нехватке топлива с 10 февраля по 11 марта. Российские авиакомпании провели ряд вывозных рейсов для россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что политика США в отношении Кубы является неправильной. Представитель Кремля отметил, что нельзя считать правильным, когда одна страна ограничивает возможности другой и создает трудности для ее граждан.

