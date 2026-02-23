Демешин: истребители из Хабаровского края подтвердили боевую эффективность

В Хабаровском крае самолёты СУ-57, СУ-35 и СУ-35С, выпускаемые на КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, успешно проявили себя в боевых операциях. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что это не просто современные истребители, а проверенная временем и опытом техника, которой можно доверять, сообщил он в интервью ТАСС.
«Мы гордимся, что наша авиация выпускается здесь, на Дальнем Востоке. Эти самолёты уже зарекомендовали себя в боевых условиях, показали надёжность и эффективность. КнААЗ создаёт действительно лучшие в мире истребители, и это заслуга всего коллектива», — отметил губернатор.
Дмитрий Демешин добавил, что рост авиастроения поддержит развитие всей обрабатывающей промышленности региона. Производственные филиалы ПАО «ОАК» и «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре наращивают выпуск не только боевых самолётов, но и региональных пассажирских SJ-100. Это укрепляет экономику края, создаёт новые рабочие места и демонстрирует положительную динамику отрасли.
По словам губернатора, производство современной авиационной техники в Хабаровском крае — это «сочетание технологий, опыта и гордости за регион», а успехи предприятий напрямую отражаются на развитии всей промышленности и уровне жизни жителей края.