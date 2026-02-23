Демешин: истребители из Хабаровского края подтвердили боевую эффективность

В Хабаровском крае самолёты СУ-57, СУ-35 и СУ-35С, выпускаемые на КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, успешно проявили себя в боевых операциях. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что это не просто современные истребители, а проверенная временем и опытом техника, которой можно доверять, сообщил он в интервью ТАСС.