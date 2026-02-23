Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что опубликованные файлы по делу Эпштейна показали, кто годами придумывал мифы о России, чтобы скрыть свои злодеяния.
«Вот столько лет они придумывали мифы про Россию и про то, что якобы мы им всем угрожаем и мы якобы на их территории совершаем какие-то, как они говорили, преступления», — сказала она.
В связи с этим официальный представитель МИД РФ поставила риторические вопросы. Один из которых — где были их так называемые «правочеловеческие организации»?
Захарова также добавила, что ей не радостно, но это подтверждение правды — все, о чем мы говорили, оказалось реальностью. Обвинения были фальшивкой, за которой прятали грязь, отметила она.
Кроме этого, накануне дипломат подчеркнула, что Запад пытается вбросами о России дестабилизировать переговоры.