Захарова: файлы Эпштейна вскрыли нечисть, которая и придумывала мифы о РФ

В МИД отреагировали на рассекреченные файлы Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что опубликованные файлы по делу Эпштейна показали, кто годами придумывал мифы о России, чтобы скрыть свои злодеяния.

«Вот столько лет они придумывали мифы про Россию и про то, что якобы мы им всем угрожаем и мы якобы на их территории совершаем какие-то, как они говорили, преступления», — сказала она.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ поставила риторические вопросы. Один из которых — где были их так называемые «правочеловеческие организации»?

Захарова также добавила, что ей не радостно, но это подтверждение правды — все, о чем мы говорили, оказалось реальностью. Обвинения были фальшивкой, за которой прятали грязь, отметила она.

Кроме этого, накануне дипломат подчеркнула, что Запад пытается вбросами о России дестабилизировать переговоры.

