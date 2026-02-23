В Воронежской области отменили ракетную опасность

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отмена ракетной опасности в регионе! Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружена и уничтожена одна высокоскоростная цель», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.
