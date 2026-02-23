Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области отменили ракетную опасность

На территории Воронежской области отменили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена ракетной опасности в регионе! Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружена и уничтожена одна высокоскоростная цель», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше