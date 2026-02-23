Вашингтон
Times: часть данных о перелётах Эпштейна в Великобританию уничтожена

Часть данных ВВС Великобритании о перелётах американского финансиста Джеффри Эпштейна была уничтожена из-за истечения срока хранения. Об этом пишет The Times.

«Столичная полиция столкнулась с нехваткой данных, поскольку журналы полётов Королевских ВВС удаляются спустя три месяца», — говорится в публикации.

Ранее в The Telegraph писали, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с Эпштейном на самолётах ВВС Британии.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше