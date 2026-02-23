Times: часть данных о перелётах Эпштейна в Великобританию уничтожена

Часть данных ВВС Великобритании о перелётах американского финансиста Джеффри Эпштейна была уничтожена из-за истечения срока хранения. Об этом пишет The Times.
«Столичная полиция столкнулась с нехваткой данных, поскольку журналы полётов Королевских ВВС удаляются спустя три месяца», — говорится в публикации.
Ранее в The Telegraph писали, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с Эпштейном на самолётах ВВС Британии.
