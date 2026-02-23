Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 Февраля. Министр подчеркнул, что современные защитники Отечества с достоинством продолжают дело предшественников, опираясь на пример их мужества и доблести.
«Нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку», — сказал министр.
Белоусов назвал праздник символом героических страниц российской истории, связующим звеном между поколениями воинов и знаком уважения к их подвигу, неизменно направленному на защиту суверенитета Родины.
Министр обороны также заявил о своей убежденности, что армия и в будущем останется надежным гарантом безопасности страны, обеспечивая ее стабильность и независимость.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.